Grootste prijsstijging huizen in twintig jaar

Dat hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster bekendgemaakt. De huizenprijzen stegen in 2019 wat minder hard, maar sinds 2020 - midden in de coronacrisis - trok de prijsstijging fors aan. In juli 2021 stonden de huizenprijzen op het hoogste punt ooit.

Volgens cijfers van het Kadaster loopt het aantal transacties terug. In juli werden 19.043 woningen verkocht, bijna 16% minder dan vorig jaar.

In het begin van de coronacrisis waren er bij economen nog zorgen over de huizenmarkt. Maar uiteindelijk gaf die geen krimp. Het tekort aan woningen is zo groot dat de prijzen ondanks de crisis zijn blijven stijgen. Veel politieke partijen willen in de komende tien jaar een miljoen huizen laten bouwen om de tekorten weg te werken.

