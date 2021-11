Premium Het beste van De Telegraaf

Klarna lanceert ’super-app’ voor shoppers

Door Ruben Eg Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Betaaldienst Klarna lanceert woensdag wereldwijd een zelfverklaarde ’super-app’ voor online en uiteindelijk ook fysiek winkelen. De alles-in-een-app – waarvan er in Azië al een paar grote bestaan – is een soort browser. Daarmee moeten consumenten sneller kunnen afrekenen, maar tegelijk ook inzicht krijgen of het ergens niet goedkoper kan en of er deze maand wel genoeg overblijft op de rekening.