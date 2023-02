Bouwer Heijmans vergroot winst en omzet ondanks stikstofdomper en dalende woningverkoop

De Nederlandse bouwsector moest afgelopen november nog een stikstofdomper verwerken. De Raad van State besliste dat bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te mogen stoten. Volgens Bouwend Nederland is dat dramatisch voor de sector. „Dit is natuurlijk een tegenvaller”, aldus Heijmans. „Het besluit kwam niet onverwacht en we waren er op voorbereid. Voor bijna al onze projecten hebben we al stikstofberekeningen gemaakt.”

In 2022 steeg de omzet van Heijmans ten opzichte van een jaar eerder met 4% naar ruim €1,8 miljard. De nettowinst groeide met een vijfde naar €60 miljoen. Het orderboek dikte met €300 miljoen aan tot €2,4 miljard. Dit jaar rekent Heijmans op een lichte stijging van de omzet, ondanks lagere woningverkopen.

Woningmarkt

Heijmans heeft de woningmarkt afgelopen jaar zien afkoelen. Het aantal verkochte woningen liep terug van 2682 in 2021 naar 1811 afgelopen jaar. Het zakelijke segment inclusief huizen voor woningbouwcorporaties bleef wel op niveau. „Op de woningmarkt is de leencapaciteit van consumenten afgenomen door de snel gestegen hypotheekrente en de fors toegenomen energielasten”, zegt Hillen. „Heijmans verkocht daardoor in 2022 minder nieuwe woningen dan in voorgaande jaren. De gunstige keerzijde hiervan is dat de betaalbaarheid van woningen verbetert.”

Hillen zei eerder dat het doel van minister Hugo de Jonge om 100.000 woningen per jaar te bouwen onhaalbaar is. „Gezien de onverminderd hoge vraag naar woningen blijft het perspectief voor de woningmarkt op de middellange termijn positief”, zegt hij. „Daarom blijf ik vertrouwen houden in de toekomst van de woningmarkt, zeker daar waar het de nieuwbouw van energiezuinige woningen betreft.”

De Jonge kondigde donderdag nog een nieuwe woonwet aan die de bouw van woningen moet aanjagen. In de strijd tegen het woningtekort wil het kabinet tegenwerkende gemeentebesturen aan de kant kunnen zetten om bouwlocaties en woningaantallen af te dwingen. „Het woningtekort raakt aan de bestaanszekerheid van mensen, we moeten de regie hernemen”, zei hij.

Dividend

Op 3 april viert Heijmans zijn 100-jarig jubileum. Het dividend over vorig jaar komt een cent hoger uit, op €1,01.