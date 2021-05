Ⓒ ANP/HH

Wat een stompzinnige uitspraak vond ik het. Vaak gebezigd in kranteninterviews of talkshows in de vorm van een vraag, gelardeerd met een zoetsappig glimlachje van de interviewer. „Wie is de mens achter de politicus?” „Welk mens zit er in deze arts verstopt?” „Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot de mens?” „Denkt u daar als mens net zo over als burgemeester?”