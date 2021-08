Colt.45 en brieven van gangster Al Capone voor tonnen naar veiling

Capone maakte naam in Chicago en omgeving. Hij begon zijn gangstercarrière in de bende van Johny Torrio, waar hij verantwoordelijk werd voor het opkrikken van verdiensten uit gokken, alcoholverkoop, prostitutie en afpersingen.

De gevreesde gangster overleed in 1947 op 48-jarige leeftijd. Hij had toen in de Verenigde Staten een groot imperium met vastgoed, stokerijen, casino’s en cafés opgebouwd, waarvan hij massaal belasting betaling ontdook. Juist dat laatste werd zijn ondergang. In 1932 werd veroordeeld voor belastingontduiking.

Al Capone in 1931 tijdens de American Football-wedstrijd tussen Notre Dame en Northwestern Grid in Chicago. Ⓒ ANP/HH

De bij Whiterell te veilen collectie met brieven van Capone uit de Alcatraz-gevangenis omvat ook een platina Patek Philippe-zakhorloge met monogram opgebouwd uit negentig kleine diamanten. Dat wordt vanaf $12.500 ter veiling aangeboden. Een bijbehorend zakmes met twintig geslepen steentjes zou $1250 moeten doen.

Ⓒ WHITERELL

Collectioneurs hebben bij de veiling ook de keuze uit meubels, familiefoto’s en filmpjes van de gangster en zijn familie, nu in bezit van Capone’s enige zoon Sonny.

In totaal zou de collectie minimaal $700.000 moeten opleveren.

Al Capone, midden, tussen andere Amerikaanse gangsters. Ⓒ WHITERELL

In 2017 werd een van Capones diamanten horloges al verkocht, die leverde toen ruim $84.000 op, meer dan drie keer de schatting voorafgaand aan de veiling.

Al Capone kwam vanwege zijn slechte gezondheid eerder uit de gevangenis, hij stierf zeven jaar later aan een hartinfarct.