Zalando, Airbus en HelloFresh toegevoegd aan DAX-index

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

FRANKFURT (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Onder meer webwinkel Zalando, vliegtuigbouwer Airbus en maaltijdboxenbezorger HelloFresh worden later deze maand toegevoegd aan de Duitse DAX-index. Dat beursuitbater Deutsche Börse de hoofdindex in Frankfurt wilde uitbreiden van dertig naar veertig bedrijven werd eerder deze week al bekendgemaakt. Het is de grootste aanpassing aan de DAX sinds eind jaren tachtig.