Allianz: elektrische auto uit China klap voor Europese industrie

Onder meer BYD timmert in Europa stevig aan de weg. Ⓒ ANP/HH

PARIJS (ANP) - De opmars van elektrische auto’s uit China betekent een flinke klap voor de Europese auto-industrie en daarmee aan de complete Europese economie. Daarvoor waarschuwt kredietverzekeraar Allianz Trade. Volgens risicodirecteur Benelux Johan Geeroms is het nu nog zo dat vier op de vijf auto’s die in Europa worden verkocht, hier ook worden geassembleerd. „Dat gaat voor een groot deel verdwijnen. In Europa gaan we de komende jaren massaal over op auto’s die in China gemaakt zijn.”