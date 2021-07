Jumbo denkt aan flitsbezorging met groente en fruit

In de Amsterdamse binnenstad bezorgt supermarktketen Jumbo ook boodschappen per fiets. Ⓒ ANP/HH

VEGHEL - Supermarktketen Jumbo overweegt om verse producten te leveren via flitsbezorging. „We kijken serieus naar de mogelijkheden, aangezien er steeds meer behoefte is bij consumenten. Daar sluiten we onze ogen niet voor”, zegt financieel topman Ton van Veen in gesprek met De Telegraaf.