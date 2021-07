Financieel

Just Eat, TomTom en Galapagos zetten Damrak in rode cijfers

De Amsterdamse AEX is donderdag bij mineurstemming onder 740 punten gesloten. Beleggers nemen na drie dagen van records winst van tafel. Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway is de grootste daler bij de hoofdfondsen geworden. TomTom en biotechconcern Galapagos zijn hard onderuit gegaan.