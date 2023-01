Premium Het beste van De Telegraaf

Noodlijdende ’Zeeuwse’ familierederij Vroon gered; offshore vloot wordt verkocht

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

De nood- en reddingsschepen blijven binnenboord bij de rederij Ⓒ Eigen foto’s

Breda - Rederij Vroon is gered en gaat in nieuwe afgeslankte vorm verder. Het management en een consortium van zestien banken is een herstructureringsplan overeengekomen dat 31 maart in werking treedt. De offshore vloot van veertig schepen wordt verkocht, leningen worden deels afgeschreven en de familie Vroon draagt de aandelen over.