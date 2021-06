’Omleggen vliegroutes maakt ruimte woningbouw bij Schiphol’

Dat bracht verschillende opties in kaart voor woningbouw in de buurt van Schiphol. Bouwen rond de luchthaven is lastig, vanwege de strenge geluidsnormen. „Met het sluiten van twee landingsbanen kunnen er 50.000 tot 120.000 woningen gebouwd worden. Dat gaat wel ten koste van een derde van het aantal vliegbewegingen op Schiphol”, zegt directeur Sijas Akkerman van Natuur en Milieu Noord-Holland.

Het sluiten van de Zwanenburg- en Aalsmeerbaan levert de meeste mogelijkheden voor nieuwbouw op, zo’n 50.000 tot 120.000 woningen. Maar het omleggen van vliegroutes levert 18.000 tot 40.000 huizen. Ook nachtsluiting en beperkingen van het aantal vluchten zou extra ruimte voor huizen gecreëerd kunnen worden. Stillere vliegtuigen levert theoretisch ruimte op voor 9.000 tot 21.000 huizen. De verdergaande maatregelen zoals het sluiten van banen hebben wel grote consequenties voor de capaciteit van Schiphol, stelt Natuur en Milieu.

Maximeren

Nu is het aantal starts-en landingen gemaximeerd van Schiphol op 500.000 en door de plannen zou dat omlaag gaan naar 370.000. Door de coronacrisis is het aantal vliegbewegingen tijdelijk lager. De milieu-activisten gaan er vanuit dat het zakelijk vliegverkeer niet terug komt. „We willen aan de formerende partijen laten zien dat het keuzes kan maken. Tot nu ging het kabinet uit van groei”, zegt Akkerman. Om tot meer ruimte voor de woningbouw te komen, moet de geluidscontour worden aangepast, aldus Natuur en Milieu.

Dat zou het kabinet dan moeten bepalen in het nieuwe luchtvaartbesluit, dat nog genomen moet worden. Daarin moet de toekomstige groei van Schiphol worden vastgelegd. In de huidige constellatie is volgens minister van Nieuwenhuizen groei naar 540.000 vliegbewegingen mogelijk, maar het Planbureau voor de Leefomgeving kwam onlangs met een veel hoger cijfer: namelijk 620.000. De afgelopen jaren wist minister van Nieuwenhuizen de groei boven de 500.000 vliegbewegingen niet vast te leggen, onder meer door tegenstand van coalitiepartijen CU en D66.

Luchtvaartmaatschappij KLM, de grootste gebruiker van Schiphol, moet zich richten op zakelijk vervoer, zegt Akkerman. Deze was voor corona goed voor het aantal vliegbewegingen waar Natuur en Milieu naar toe wil. Het Europese Unie staat echter niet toe dat er gediscrimineerd wordt op het soort vlucht. Is het niet beter om juist verder weg van Schiphol te bouwen? Tenslotte liggen de woningen nog altijd dicht bij de luchthaven. „Er zijn ook mensen die graag bij Schiphol willen wonen. Ook in Flevoland en op andere plaatsen in Noord-Holland moet gebouwd worden”, zegt Akkerman.