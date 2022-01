Vrouw geeft ’Microsoft’ toegang tot bankrekening en houdt paspoort voor webcam: €44.000 kwijt

Premium Columns

Innen belastingen om achterstallig onderhoud te bekostigen lukt Belastingdienst wél

Het ict-systeem dat onze geliefde Belastingdienst voor de omzetbelasting gebruikt, stamt uit 1982. Voor de goede orde: dan hebben we het over de steentijd van de computerhistorie. Het is het jaar waarin de 8 bit Commodore 64 thuiscomputer op de markt kwam en Time Magazine de personal computer op de ...