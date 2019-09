Trouwring van goud komt uit telefoon

Roza Janssen wijst klanten op duurzamere alternatieven voor hun bruiloft. Ⓒ FOTO Eva Dekkers

TILBURG - Wie aan een bruiloft denkt, schiet termen als ’onvergetelijk’, ’romantisch’ en ’feestelijk’ te binnen. ’Duurzaam’ komt niet vaak in dat rijtje voor. Daar wil Roza Janssen verandering in brengen. Ze is met haar bedrijf Green Weddings in te huren als duurzame weddingplanner.