Premium Het beste van De Telegraaf

Directeur expogebouw voor wetenschap streeft naar transatlantische samenwerking Wat zoekt Rijksmuseum Boerhave aan andere kant van oceaan?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Directeur van Rijksmuseum Boerhave Amito Haarhuis (vijfde van l.) en president Tim Ritchie van Museum of Science (vijfde van r.) met hun Nederlandse en Amerikaanse staf.

Het monumentale Leiden is de bakermat van de VS. Uit de universiteitsstad vertrokken in 1620 de eerste kolonisten, de streng protestante Pelgrim Vaders, naar Massachusetts. Deze band leeft voort in de samenwerking tussen het beroemde Museum of Science in Massachusetts’ hoofdstad Boston en het Leidse wetenschapsmuseum Boerhaave.