Winkels zetten meer om

In september werd in totaal 4,6 procent meer omgezet dan een jaar terug. Het verkoopvolume was 3,1 procent hoger. In de non-foodsector realiseerden winkels in meubels en woninginrichting en winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren de grootste omzetstijging. Iets kleiner was de omzetgroei bij de kledingwinkels, de winkels in schoenen en lederwaren en de drogisterijen.

Ook de omzet van winkels in consumentenelektronica en witgoed en de winkels in recreatie-artikelen lag hoger dan een jaar eerder. In totaal dikte de omzet in de non-foodsector met 4,4 procent aan.

De winkels in voedings- en genotmiddelen zagen een groei van de opbrengsten met 1,1 procent op jaarbasis. De omzetgroei van de supermarkten was 1,5 procent, de omzet van de speciaalzaken was 2 procent lager dan een jaar eerder. De online omzet was in september bijna 22 procent hoger dan een jaar terug, zo constateerde het CBS.