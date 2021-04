Twitter maakt koersval op Wall Street

Het bedrijf denkt dat de stevige groei van het aantal gebruikers kan afnemen nu de coronacrisis ten einde loopt. Ook hadden beleggers meer verwacht van de omzetverwachting. Het aandeel Twitter werd in de openingsminuten bijna 12 procent lager gezet.

Ook Amazon kon op aandacht rekenen na een cijferupdate. Dat techbedrijf zette een recordwinst in de boeken. Amazon gaf verder aan te verwachten dat mensen die tijdens de coronacrisis online zijn gaan winkelen dat blijven doen. Bovendien ziet de onderneming de toekomst zonnig in nu de Amerikaanse economie verder aantrekt. Amazon dikte 0,8 procent aan.

Apple aangepakt

Beleggers namen na de cijferstroom van afgelopen week en de stijgende koersen hun winst. De Dow-Jonesindex daalde 0,4 procent tot 33.928,51 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,5 procent omlaag tot 4190,95 punten en ook techbeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in tot 14.015,66 punten.

Apple (min 1 procent) kreeg te maken met een officiële klacht van de Europese Commissie. De marktwaakhond meent dat Apple op het gebied van muziekstreamingdiensten zijn marktmacht misbruikt door bedrijven als Spotify (min 0,2 procent) te verplichten de betalingsdienst van Apple te gebruiken in de App Store en ook 30 procent commissie te rekenen.

Bovendien vindt de commissie het zorgwekkend dat andere muziekstreamingdiensten niet in hun app mogen zeggen dat gebruikers een goedkoper abonnement kunnen afsluiten buiten de App Store om.

Olieprijs klinkt door

Oliebedrijven Chevron en ExxonMobil profiteerden van stijgende olieprijzen en een hogere vraag naar chemicaliën nu de economie weer aantrekt. Dat leidde voor beide bedrijven tot een sterke vrije kasstroom. Desondanks werd Chevron 2,2 procent lager gezet en verloor ExxonMobil 1,3 procent.

Farmaceut Gilead (plus 0,3 procent) had last van de coronapandemie, waardoor de gewone gezondheidszorg in het gedrang kwam en er minder medicijnen werden verkocht. Onder meer Gileads belangrijkste medicijnen tegen hiv en hepatitis C werden minder verkocht.

Restaurant Brands International (RBI) (min 2,5 procent), het moederbedrijf van onder meer fastfoodketen Burger King, had in de eerste maanden van het jaar nog flink last van de impact van de coronacrisis. In verschillende regio's zaten nieuwe lockdowns het bedrijf dwars.