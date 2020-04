KPN houdt slag om de arm over gevolgen coronavirus

Het eerste kwartaal was solide, maar er is grote onzekerheid over de lengte van de coronacrisis en de impact op de Nederlandse economie en klanten. Mogelijk is er aan het einde van het tweede kwartaal meer duidelijkheid, zo meldde de onderneming bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal.

Topman Joost Farweck noemt de pandemie een ongekende uitdaging. KPN heeft verschillende acties ondernomen en ziet "een aanzienlijke toename in verkeer op mobiele en vaste netwerken". KPN behaalde in het eerste kwartaal een winst van 120 miljoen euro, 35 procent meer dan een jaar eerder. De aangepaste omzet zakte iets tot ruim 1,3 miljard euro en het aangepast bedrijfsresultaat (ebita) steeg tot 575 miljoen euro.

"Thuiswerken helpt KPN weining"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen:

„Dat half Nederland als thuiswerker meer is gaan internetten en bellen is niet erg te zien in de resultaten, had KPN eerder al aangegeven. Veel van het extra data- en telefoonverkeer valt binnen bundels en abonnementen. Tegelijkertijd maakt het bedrijf minder omzet uit de verkoop van telefoons en roaming, maar ziet het meer vraag naar online-werkplekken. KPN bedrijf laat zoals verwacht een iets lagere omzet zien, maar de daling is iets minder sterk dan analisten hadden verzien en de eveneens verwacht stijging van de winst was groter. Ondertussen blijft wel het aantal abonnees afnemen. Hogere opbrengst per klant, compenseert dat nog wel bij d vaste aansluitingen, maar het lukt op de mobiele markt nog niet om het verlies van weglopende telfortklanten te compenseren.”

De doelstellingen voor heel 2020 liet KPN bij de presentatie van zijn eerstekwartaalcijfers staan. Zo mikt de onderneming nog steeds op een aangepast bedrijfsresultaat dat iets groeit ten opzichte van een jaar eerder en kapitaalinvesteringen van 1,1 miljard euro.