Gezinnen met kapotte airco in de kou

Aircomonteur Jeroen Zevenhouten loopt zich het vuur uit de sloffen om zo veel mogelijk kapotte airco’s weer aan de praat te krijgen. „Gelukkig staat er vandaag wind. Vorige week stonden we tussen twee muren, in de volle zon.” Ⓒ Menno Bausch

De wachttijd voor de reparatie van de airconditioning is in Nederland opgelopen tot zes tot acht weken. Dat leidt tot onbegrip bij klanten. „Juist in de zomer is het druk, dan moet je met volledige bezetting werken.”