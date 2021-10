Justitie zet militairen in bij arrestatie Amstelveens echtpaar

Premium Binnenland

Buren geschokt na dodelijke schietpartij: ’Politie vindt acht kogelhulzen in huis’

De schietpartij waarbij in de nacht van woensdag op donderdag in de Apeldoornse Kervelstraat een dode is gevallen, houdt de gemoederen in woonwijk De Mheen flink bezig. Buurtbewoners en passanten kunnen hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en vragen zich hardop af wat er is gebeurd en wat de toedrach...