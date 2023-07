Unilever: in Rusland blijven is beste optie, ondanks woede Oekraïne

Maandag waren er ook demonstranten bij het hoofdkantoor van Unilever in Londen. Ze hadden een billboard bij zich in de vorm van een Dove-reclame met afbeeldingen van gewonde Oekraïense soldaten en de slogan „Helpt de Russische oorlog in Oekraïne.” Ook het Amerikaanse Procter & Gamble is op die lijst van ’oorlogssponsors’ gezet.

Gestaakt

Unilever verkoopt lokaal gemaakte producten in Rusland. Wel zijn alle import en export gestaakt, wordt geen reclame gemaakt in Russische media en zijn kapitaalstromen stopgezet. Het bedrijf zegt te begrijpen waarom wordt geroepen om een vertrek uit Rusland. „We willen ook duidelijk maken dat we niet proberen ons bedrijf in Rusland te beschermen of te beheren. Voor bedrijven als Unilever, die een aanzienlijke fysieke aanwezigheid in het land hebben, is uitstappen echter niet eenvoudig.”

Het concern stelt dat er drie opties zijn. „De eerste optie zou zijn om te proberen het bedrijf te sluiten, dat momenteel ongeveer 3000 mensen in dienst heeft, verspreid over vier productielocaties en een hoofdkantoor. Het is echter duidelijk dat als we onze activiteiten en merken in het land zouden opgeven, ze zouden worden toegeëigend, en vervolgens geëxploiteerd door de Russische staat. Bovendien vinden we het niet juist om onze mensen in Rusland in de steek te laten.”

Verkopen

„De tweede optie zou zijn om het bedrijf te verkopen, maar tot op heden zijn we er niet in geslaagd een oplossing te vinden die voorkomt dat de Russische staat mogelijk verder profiteert en die onze mensen beschermt. De derde optie is om het bedrijf te laten draaien met de strikte beperkingen die we hebben ingevoerd. Voor alle duidelijkheid: geen van deze opties is wenselijk. Desalniettemin zijn we van mening dat de derde de beste optie blijft, zowel om te voorkomen dat ons bedrijf direct of indirect in handen van de Russische staat terechtkomt, als om onze mensen te helpen beschermen.”

Unilever gaat in de verklaring niet specifiek in op de lijst van Oekraïne, maar stelt wel dat de focus is gericht op het welzijn van zijn Oekraïense werknemers en hun gezinnen.