Verkoop raffinaderij Shell in VS

De raffinaderij staat in de omgeving van San Francisco en heeft een capaciteit van 157.000 vaten per dag. De transactie moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik