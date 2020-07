Bunkerverhuurder overtollig vuurwerk draait topomzet

Ook komende weken zijn zomerfestivals en sportwedstrijden met publiek afgelast en wordt voor al het bestelde zware vuurwerk opslag gezocht.

De huidige gespecialiseerde opslagloodsen zijn al overvol, bericht de New York Times. Bijna 80% van de grote vuurwerkfestivals die traditioneel op 4 juli vanwege de viering worden georganiseerd zijn volgens de krant afgeblazen.

President Trump bij Mt. Rushmore, vlak voor de vuurwerkshow. Ⓒ FOTO REUTERS

President Trump zette vrijdagavond een vuurwerkshow door voor geclaimd 7500 bezoekers in South Dakota bij Mount Rushmore, de iconische plek met de beelden in de rots van de eerste Amerikaanse president George Washington, de derde president Thomas Jefferson, oud-president Abraham Lincoln en Theodore Roosevelt.

Maar veel meer evenementen zijn er niet. Rond de 150 producenten van zulke grootschalige vuurwerkshows moesten afgelopen weken met tonnen krachtig vuurwerk uitwijken naar bunkers en gespecialiseerde opslagruimtes, aldus de New York Times na een rondgang in deze sector. „En zij verhuren momenteel tegen extra kosten”, zo legt een ondernemer het probleem uit: geen inkomsten, wel meer kosten.

Afgenomen inkomsten

Een groot deel van de organisatoren is familiebedrijf, dat de festiviteiten al jaren organiseert. Zij zien hun inkomsten drastisch afnemen. De coronacrisis zagen ze niet aankomen: de bedrijven moeten het gespecialiseerde vuurwerk voor grote shows een jaar van tevoren inkopen.

Ⓒ Bloomberg

Roberto Sorgi, de vijfde generatie familieondernemer bij American Fireworks in Hudson, zegt 50 tot 75% van alle inkomsten op ’Fourth of July’ te hebben verloren vanwege corona. En vanwege het coronavirus is het onzeker of er nog een derde of vierde kwartaal met festiviteiten voor de vuurwerkmakers in zit.

„Ik zit op miljoenen dollars, tonnen en tonnen met explosieven, die heel specifiek moeten worden opgeslagen”, aldus een ondernemer tegen de New York Times. „Wij moeten bunkers leasen, en de huurcontracten daarvoor zijn momenteel duur.” Al zijn krediet is op. „Ik weet niet hoe ik dit jaar de kosten ga dekken.”