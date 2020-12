AEX licht lager richting oliebollen

Rond twaalf uur staat de AEX-index 0,2% lager op 627 punten. De AEX heeft dinsdag tussentijds al een jaarrecord neergezet van 633,12 punten. Dat was tevens het hoogste niveau in bijna twintig jaar. Tijdens de coronacrash in maart tikte de AEX nog een dieptepunt van 389,60 punten aan. De beursindex boekte sindsdien een wonderbaarlijk herstel dankzij forse stimuleringsmaatregelen van centrale banken en overheden. Ook de komst van coronavaccins heeft het vertrouwen van beleggers versterkt.

Adyen top in 2020, Galapagos flop

Per saldo staat de AEX voor het jaar op een plus van bijna 4%. Betalingsdienstverlener Adyen (+160%) is in 2020 de grote winnaar bij de hoofdfondsen. Voor biotechbedrijf Galapagos (-56%) is 2020 echter een jaar om snel te vergeten.

De AMX daalt rond het middaguur 0,2% naar 934,9 punten. De koersenborden in Londen (-1,7%) en Parijs (-0,4%) kleuren eveneens rood.

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) verwacht vandaag weinig vuurwerk meer op de beurzen. „De orderboeken zijn zo goed als dicht. De handelsomzetten zijn laag.”

Elders laten de aandelenmarkten ook bescheiden uitslagen zien. In Hongkong heeft de Hang Seng-index het jaar afgesloten met een winst van 0,3%. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting vrijwel vlak. Wall Street eindigde woensdag met kleine winsten.

De beurzen in New York zijn de hele dag open. Op de Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs kan vandaag tot 14.00 uur worden gehandeld. Ook de beurzen in Londen en Madrid houden op oudejaarsdag een verkorte handelssessie. In Frankfurt, Milaan en Zürich zijn de financiële markten al gesloten. Op vrijdag 1 januari zijn alle Europese en Amerikaanse beurzen dicht.

Hogere importtarieven VS voor EU

Aan het handelsfront heeft een ruzie over burgerluchtvaarttoestellen tussen Washington en Brussel ertoe geleid dat de VS hogere tarieven hebben ingesteld voor sommige producten uit de EU. De Amerikaanse handelsautoriteit meldde in een verklaring dat de tarieven op vliegtuigonderdelen en bepaalde niet-mousserende wijnen, cognacs en andere brandewijnen uit Frankrijk en Duitsland worden verhoogd. Per wanneer de tariefverhogingen ingaan, is niet gemeld.

Bezorgdheid in VS over nieuwe coronavariant

Beleggers houden ook de ontwikkelingen op coronagebied in de gaten. De verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus zorgt in de VS voor grote bezorgdheid onder experts. Die extra besmettelijke variant is inmiddels opgedoken in twee staten: Californië en Colorado. Het vaccineren van Amerikanen verloopt ondertussen minder voortvarend dan was gehoopt. In Duitsland zijn het afgelopen etmaal trouwens 32.552 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat hoge aantal betekent een toename van zo’n 50% ten opzichte van een dag eerder.

Adyen in trek in AEX

In de AEX is betalingsdienstverlener Adyen de koploper met een plus van 1,9%. Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway (+0,7%) zit eveneens in de lift. Techinvesteerder Prosus en bankconcern ABN Amro worden 0,6% meer waard.

Levensmiddelengigant Unilever (-1,6%) staat echter onderaan bij de hoofdfondsen. Uitzender Randstad wordt 1,1% afgewaardeerd. Staalfabrikant ArcelorMittal en winkelvastgoedfonds Unibail worden 1% teruggezet.

In de AMX staat maritiem dienstverlener SBM Offshore (+1,2%) bovenaan bij de winnaars. De vastgoedfondsen Eurocommercial (-1,3%) en WDP (-1,3%) zijn bij de middelgrote fondsen echter de achterblijvers.

Op de lokale markt wint RoodMicrotec 7,6%. De chiptoeleverancier heeft een obligatielening uit 2014 kunnen herfinancieren. Daarmee is €2,6 miljoen gemoeid. Ook het management van RoodMicrotec doet mee aan de deal en steekt geld in het bedrijf.

Consultantsbureau Novisource mag 8% bijschrijven. Investeerder Value8 (-0,8%) heeft een belang in Novisource verkocht aan Morefield Group (-4,2%). Het gaat om bijna twee miljoen aandelen die van eigenaar wisselden voor €1 per aandeel. De transactie wordt betaald door uitgifte van 850.000 aandelen Morefield tegen €0,22 per aandeel en een rentedragende lening van €1,8 miljoen.

