Beursblog: beurzen onder druk door oorlog in Oekraïne

Amsterdam - Beurzen in Azië noteren op Goede Vrijdag overwegend verlies. Brokers verwijzen bij ’dunnere’ handel naar de hervatting van de oorlog in Oekraïne als zorg voor verdere verstoring van de economie. China start oefeningen rond Taiwan. Beurzen in New York verloren donderdag terrein. De AEX sloot met kleine winst na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank dat weinig indruk maakte.