Bitcoin daalt weer onder de 8000 dollar

De bitcoin stond eind vorige maand voor het laatst onder de grens van 8000 dollar. Toen kwam er echter een plotselinge stijging waarbij de munt binnen twee dagen van 7600 dollar naar 9900 dollar steeg.

Bekeken vanaf begin dit jaar staat de bitcoin nog duidelijk in de plus. Op 1 januari was de koers nog minder dan 3800 dollar. In juli piekte de waarde van de munt op ruim 13.000 euro.