Geen straf voor taksfraude sushiketen Sumo wegens documentaire

Volgens de rechtbank heeft het Openbaar Ministerie de integriteit van het strafproces in gevaar gebracht door de documentairemaker te laten meekijken zonder dat de verdediging hiervan op de hoogte was.

Privacy

Het Openbaar Ministerie had in de zaak 21 maanden cel geëist en een boete van 189.000 euro. Tijdens het onderzoek heeft het OM meegewerkt aan een documentaire van de KroNcrv over deze belastingfraudezaak. Journalisten keken mee met het opsporingsonderzoek en namen kennis van allerlei privacygevoelige informatie zoals adressen en woonplaatsen en de omvang van de beschuldiging. Daarmee is een inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachten, oordeelt de rechter.

„Het OM heeft geprobeerd het maken van de documentaire geheim te houden en daarmee heeft het geprobeerd om de verdediging te weerhouden van het voeren van een verweer”, stelt de rechter. „Dan is de integriteit van het strafproces wel in het geding.”

In de horecazaken werden contante omzetten uit de kassa en kassasystemen verwijderd. Aan het administratiekantoor, dat voor het concern de belastingaangiften deed, werd valse administratie verstrekt, waardoor dat kantoor onjuiste en onvolledige belastingaangiften deed. De afgeroomde omzet werd gebruikt om lonen uit te betalen zonder dat loonbelasting en premies werden voldaan.

Witwassen

Sumo heeft al een boete betaald. Volgens de rechtbank kon het OM na deze boete de bedrijven voor deze feiten niet opnieuw vervolgen. Wel acht de rechtbank drie ondernemers schuldig aan resterende verdenkingen, onder meer voor deelname aan een criminele organisatie voor belastingfraude en witwassen van de niet-betaalde belasting.