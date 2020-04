Jacques van den Broek denkt dat de 9-tot-5-werkdag voorlopig verdwijnt. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amersfoort - Nederland zal eraan moeten wennen om voorlopig niet meer van 9 tot 5 te werken. Als we de anderhalvemetereconomie willen invoeren, zullen we in shifts moeten gaan werken.