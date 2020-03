Wall Street hard onderuit door viruszorgen

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag fors lager geopend, na de zeer zware koersverliezen van een dag eerder. De vrees voor het nieuwe coronavirus blijft Wall Street domineren, nu het aantal besmettingen in de wereld is gestegen naar meer dan 100.000. Een veel beter dan verwacht rapport over de Amerikaanse banenmarkt kon het sentiment onder beleggers niet helpen.