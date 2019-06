BAM-dochter AM sluit overeenkomst met Prénatal

Alkmaar - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, onderdeel van bouwer BAM, heeft een huurovereenkomst gesloten met Prénatal voor een grootschalige winkel (megastore) van circa 1850 vierkante meter winkeloppervlak in Ringers Winkelcentrum in Alkmaar. Er werden geen financiële details gemeld.