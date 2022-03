DNB breekt met it-bedrijf Sanderink

DNB bereidt zich voor op een nieuwe aanbesteding, zo bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving in vaktijdschrift Computable. Het bedrijf van de in opspraak geraakte Sanderink kan wel aan de nieuwe aanbesteding meedoen.

Bekijk ook: Centric en Strukton aangeklaagd om smeercampagne tegen ex van Sanderink

DNB bevestigt dat het huidige contract met Centric voorziet in een mogelijkheid tot „Centric kan inschrijven op de nieuwe aanbesteding, evenals andere partijen”, zegt de DNB-woordvoerder. DNB zegt te gaan aanbesteden om ’het maximale uit de markt te willen halen’ en wil niet reageren op de commotie rond Centric en eigenaar Gerard Sanderink.

Het is al geruime tijd onrustig bij Centric en andere bedrijven van Sanderink. Sinds de miljardair een vriendschap heeft gesloten met zelfverklaard cyberveiligheidsspecialist Rian van Rijbroek kreeg hij ruzie met vrijwel het hele bestuur van Centric.

Commotie

Bij DNB deed de komst van Van Rijbroek óók de wenkbrauwen fronsen. Medewerkers van DNB zijn nog niet vergeten dat de Brabantse cybercharlatan hen bij het aangaan van het it-contract een gebrek aan kennis over cybersecurity had verweten.

Insiders vinden het opmerkelijk dat DNB afziet van de optie tot verlenging. Normaliter blijft een klant ook tijdens de optiejaren bij het it-bedrijf, als die tevreden is. Uitstappen en weer een ander it-bedrijf inhuren is doorgaans duurder. Drie jaar geleden nam Centric nog vijftig ex-DNB medewerkers in dienst.