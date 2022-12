Elon Musk treedt af als topman Twitter als hij opvolger vindt ’die zo dom is baan aan te nemen’

De Amerikaanse nieuwszender CNBC meldde dinsdag op basis van bronnen rond het bedrijf al dat Musk actief op zoek is naar een nieuwe CEO voor de berichtendienst. Musk vroeg Twitter-gebruikers in een peiling onlangs of hij moest vertrekken als topman bij Twitter, dat hij eind oktober voor $44 miljard kocht. Een meerderheid van de mensen die de peiling invulde gaf aan dat de miljardair moest aftreden.

Sinds Musk Twitter overnam heerst er chaos bij het socialemediabedrijf. Musk ontsloeg meer dan de helft van het personeel, liet een nieuwe versie van de abonnementsdienst introduceren die tot misbruik leidde, zocht ruzie met Apple en zag veel adverteerders zich voorlopig terugtrekken.

Mastodon

Ook besloot hij links naar concurrerende diensten te verbieden op Twitter. Concurrent Mastodon, dat voor de overname van Twitter door Musk zo’n 400.000 actieve gebruikers had, is naar 2,5 miljoen gebruikers gegroeid.

Kritische beleggers in autofabrikant Tesla riepen Musk al op om op te stappen als hoogste bestuurder van Twitter, omdat dit laatste bedrijf te veel van zijn aandacht opslokt. Musk is ook topman van de producent van elektrische auto's, waardoor aandeelhouders van Tesla steeds bezorgder werden over de tijd en energie die Twitter van hem vergt.

Aandeel Tesla

Daarnaast verwijten aandeelhouders van Tesla dat Musk de overname van Twitter voor een groot deel financiert met de verkoop van Tesla-aandelen. Vorige week heeft hij weer voor $3,6 miljard aan Tesla-aandelen verkocht. Dat is de vierde tranche sinds de aankoop van Twitter en de teller komt daarmee op bijna $23 miljard te staan. Daarmee verwatert het aandeel van Tesla deels en stellen de beleggers in de elektrische autofabrikant dat zij financieel moeten opdraaien voor het Twitter-avontuur van Musk.

Tesla is op de beurs dit jaar al zo’n 65% van zijn waarde verloren. Het aandeel doet het beduidend slechter dan dat van andere Amerikaanse autoproducenten als GM en Ford.