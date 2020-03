Autoverkoop al voor coronapiek in dip

Dat blijkt uit cijfers van de ACEA, de Europese koepelorganisatie van autofabrikanten. De daling is een slechte voorbode voor wat nog gaat komen, omdat de coronapiek in februari nog in Europa moet komen.

In Denemarken daalde de autoverkoop procentueel gezien het hardst. Daar verkochten dealers maar liefst een vijfde minder dan in februari 2018. Van de grote autolanden liet Duitsland de hardste daling zien. Duitsers kochten 10,8% minder auto’s dan een jaar geleden. Italië (-8,8%), Spanje (-6,0%) volgen.

Nederland stabiel

In Nederland bleef de autoverkoop met een klein plusje van 0,3% stabiel. Er rolden afgelopen maand 29.868 auto’s uit de Nederlandse showrooms.

De hele Europese autoverkoop blijft in de eerste twee maanden achter op vorig jaar. Nagenoeg alle grote automerken zagen hun verkoop dalen. Waarbij Mazda met een verkoopdaling van 30,2% en Honda met een kwart minder auto’s de verkoop in Europa volledig zien instorten dit jaar.

Alleen Toyota, BMW, dat woensdag een winstalarm afgaf, en Hyundai wisten in de eerste twee maanden van dit jaar meer auto’s te slijten in Europa dan in dezelfde periode vorig jaar. De Japanse autobouwer Toyota verkocht zelfs met 114.509 auto’s zelfs 12,1% meer dan dezelfde periode vorig jaar.