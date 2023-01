Inflatie? Nederlandse spaarrekeningen groeien stug door

In totaal stond er €562,5 miljard op de bank- en spaarrekeningen van Nederlandse huishoudens. Dat is 61% van het bbp (alles wat burgers en bedrijven in een jaar verdienen). Gemiddeld per huishouden komt het neer op zo’n €70.000, al is het spaargeld natuurlijk absoluut niet zo eerlijk verdeeld.

Minder opzij

Nederlanders zetten in 2022 wel minder geld opzij dan in coronajaren 2020 (€42,6 miljard) en 2021 (€36,8 miljard). Dat wordt verklaard doordat het beschikbare inkomen van de meeste huishoudens op peil bleef, terwijl zij door de lockdowns minder konden uitgeven. In 2022 waren er amper beperkingen vanwege het coronavirus.

Toch zetten we met zijn allen afgelopen jaar met €34,1 miljard nog relatief veel opzij. In de jaren 2012-2019 groeiden bank- en spaarrekeningen met gemiddeld €9,2 miljard per jaar. Mogelijk zetten huishoudens meer opzij vanwege onzekerheid over de economie of hun eigen financiën.

Het meeste geld, zo’n €370 miljard, staat op een spaarrekening waarbij het geld vrij opneembaar is. Zo’n €131 miljard staat op een betaalrekening en €61 miljard op een spaarrekening met vaste looptijd, zoals een deposito of (oude) spaarhypotheek.

Spaarrente

Al dat spaargeld leverde amper rente op. Over heel 2022 werd slechts €0,5 miljard aan rente bijgeschreven. Dat is het laagste bedrag sinds 1998, toen DNB begon met het bijhouden van deze cijfers. In 2012 kregen huishoudens nog €6 miljard rente over €378 miljard aan spaargeld.

Inmiddels lopen de spaarrentes weer wat op. Rabobank verhoogt binnenkort als eerste Nederlandse grootbank de rente op de spaarrekeningen van 0,25% naar 0,50%, en bij buitenlandse of online banken is op dit moment wel 1 tot 2% rente te krijgen op een vrij opneembare spaarrekening.