NIBC gaat doelstelling voor middellange termijn niet halen

NIBC had eerder geen specifieke prognose voor 2020 gegeven. Wel volgde uit de doelstellingen voor de middellange termijn dat de bank voor dit jaar mikte op een rendement op eigen vermogen van 10 tot 12 procent. Hoewel er nog geen concrete inschatting van de impact van de virusuitbraak gegeven kan worden, is al wel duidelijk dat die doelstelling voor dit jaar onhaalbaar is.

Het bedrijf stelde eerder al de uitbetaling van het dividend over 2019 uit tot later dit jaar. NIBC deed dat naar aanleiding van de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) om onder de huidige, onzekere omstandigheden af te zien van winstuitkeringen. De bank benadrukte niettemin een sterke buffer te hebben en dus in staat te zijn om de coronacrisis te doorstaan.