Directeur marjan van Loon bij verhoor door parlementaire enquêtecommissie Shell: ’Optie gaskraan in Groningen geheel dicht in 2017 op tafel’

President-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland: ’Verhalen van Groningers raakten me.’ Ⓒ ANP / HH

Den Haag - Shell heeft het kabinet in 2017 aangeboden de gaskraan in Groningen dicht te draaien. De schade door de gaswinning tikt dan financieel steeds harder aan. „Maar het kabinet moest de afweging maken”, aldus Marjan van Loon, president-directeur van gasproducent Shell Nederland. Pas een jaar later besluit het kabinet Groningen te sluiten.