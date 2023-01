Stekker uit scooterverhuurder GreenMo: onderzoek doorstart ’groene concept’

De exacte reden voor het faillissement is niet bekendgemaakt. „GreenMo haalde relatief recent nog een aanzienlijk bedrag op, maar door de (neerwaartse) marktbewegingen is dat niet genoeg gebleken”, schrijven de curatoren in een verklaring.

GreenMo, opgericht in 2013, is vooral bekend van elektrische fietsen voor Thuisbezorgd-koeriers. „De (deel)scooters van het bedrijf bepalen een deel van het Nederlandse straatbeeld. GreenMo heeft een vloot van ongeveer 35.000 elektrische voertuigen waarvan een groot deel wordt verhuurd”, aldus de curatoren. Naar eigen zeggen is het bedrijf marktleider in de verhuur van elektrische voertuigen, onder meer aan Domino’s Pizza en de politie.

Doorstart

De curatoren zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor een doorstart. De activiteiten van het bedrijf worden voorlopig voortgezet. Het personeel is woensdag geïnformeerd over de situatie.

„Alles wordt in het werk gezet om samen te zorgen voor de belangen van de klanten. Het zijn juist de klanten die zich in de afgelopen jaren achter het concept schaarden en kozen voor deze groene oplossing”, aldus de curatoren. Volgens de twee is het al duidelijk dat er „voldoende animo is in de markt om deze missie voort te zetten.” Zij denken dat er de komende weken een oplossing wordt gevonden.