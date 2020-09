Oproep: Hoe sluit jij een thuiswerkdag af?

In de ochtend en avond toch even een kwartiertje gaan fietsen kan een fijne manier zijn om de werkdag ’vertrouwd’ te beginnen en af te sluiten. Ⓒ Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Amsterdam - Waar menig werknemer vroeger voor en na het werk op de fiets, in de auto of in het openbaar vervoer stapte, rollen thuiswerkers nu zo uit bed hun werkplek in. Het ritueel van forensen - even niet aan werk of gezin denken - wordt best gemist. Heb jij een originele oplossing?