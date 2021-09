Analyse: geen snelle fix voor gedonder met spaartaks

Premium Financieel

Column: kurk erop voordat de geest uit de fles met inflatie is

Vorig jaar zorgde corona voor inzakkende Amerikaanse bestedingen. Dat hield de inflatie onder de duim. Maar dit jaar is de kooplust terug, de arbeidsmarkt verkrapt en de importprijzen blijven stijgen zodat de inflatiegeest uit de fles dreigt te ontsnappen. Maar de Fed twijfelt nog of de tijd rijp is...