Piloten KLM wijzen loonbod van 4% af

Binnenland

FNV kondigt drie nieuwe stakingsdagen NS-personeel aan, eerste aanstaande vrijdag

NS-medewerkers gaan opnieuw staken. De eerste stakingsdag is aanstaande vrijdag in de regio Noordwest en West, zo melden de vakbonden VVMC, FNV en CNV Vakmensen. De week daarop is er een staking op dinsdag 13 september in regio’s Oost, Zuid en Noord en donderdag 15 september in regio Midden.