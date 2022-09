Piloten KLM wijzen loonbod van 4% af : ’te mager’

Uit een intern schrijven naar de leden zegt het bestuur van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers dat de leden aanpassingen wilden op de loonparagraaf en eenmalige uitkering. Dat wilde het bestuur niet in behandeling nemen. „Het principe-akkoord is daarmee niet van kracht geworden.” Volgens de VNV is het ’gebruikelijk’ dat de opmerkingen van de leden met de KLM-directie besproken zullen worden, aldus een woordvoerder woensdag. KLM was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Er zit een plus van 20% in de nieuwe cao, door middel van uitkering van achterstallige loonsverhoging van 5%, de huidige plus van 4% in verband met inflatiecorrectie en de terugkeer van de dertiende maand. Het bestuur van de VNV stelt dat er veel onvrede is onder de leden over de opgelegde bezuinigingen, de cao’s elders in het land en de inflatie. Sommige vliegers stellen dat ze er met de 20% niets op vooruitgaan, omdat ze de afgelopen jaren al 20% hebben ingeleverd. „Het cao-voorstel is te mager.”

Inleveren

Het personeel van KLM moest in 2020 tot 20% van de arbeidsvoorwaarden inleveren als voorwaarde van een leningenpakket van €3,4 miljard van de overheid om de coronacrisis te overleven. De VNV vond dat de politiek hiermee op de stoel van de directie ging zitten, omdat de vakbonden het mandaat hebben bij loononderhandelingen. Uiteindelijk ging de VNV na veel druk van toenmalig minister Hoekstra akkoord met het ’sociaal experiment’ op basis van ’de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Een ingreep van het kabinet als bij KLM is niet eerder voorgekomen in het Nederlandse bedrijfsleven en het proces werd veroordeeld door de International Labor Organisation.

Staatsagent Jeroen Kremers, die namens de overheid toeziet op de leningen, heeft de piloten op de korrel in zijn rapportages richting minister Kaag (Financiën). Hij vond dat de piloten die in het buitenland wonen iets moesten betalen voor het woon-werkverkeer naar Schiphol. Dat faciliteert KLM, zoals dat gebruikelijk is deze internationale bedrijfstak. De VNV heeft op dit punt toegegeven. De piloten uit het buitenland moeten voortaan €125 per maand betalen. Kremers stelde in juni dat de pilotencao die oorspronkelijk per 1 maart zou ingaan, niet voldoet aan de voorwaarden van het steunpakket. KLM heeft de leningen overigens al afgelost, maar heeft de financieringsfaciliteit nog achter de hand. De kosten voor KLM gaan door de nieuwe cao’s die ook in andere domeinen in de onderneming zijn afgesproken tientallen miljoenen omhoog, terwijl ze van Kremers juist omlaag moeten. Volgens vakbonden was het loonoffer niet houdbaar in tijden van hoge inflatie, zoals nu het geval is.