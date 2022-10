Premium Het beste van De Telegraaf

Topvrouw Herna Verhagen PostNL onder vuur na nieuw winstalarm

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

’PostNL’s pakkettak zou moeten groeien, niet krimpen.’ Ⓒ ANP/HH PostNL Koninklijke 1.553 -7.72 %

Amsterdam - Het aandeel PostNL is op een dieptepunt in jaren aangeland na een tweede winstwaarschuwing in korte tijd. Aandeelhouders vinden dat topvrouw Herna Verhagen haar commissariaten moet opgeven om zich volledig te wijden aan PostNL.