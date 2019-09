De directie van Bux, met in het midden Nick Bortot. Ⓒ Bux

Met de lancering van Bux Zero krijgen beleggers de mogelijkheid gratis of tegen lage kosten in aandelen te handelen. Verborgen kosten lijken er op het eerste gezicht niet te zijn, maar beleggersvereniging VEB en vergelijkingssite Finner zijn nog niet overtuigd.