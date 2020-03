Philips is bezig met opvoeren productie in China

Amsterdam - Zorgtechnologieconcern Philips is zijn productie in China weer aan het opvoeren, nadat het bedrijf in het Aziatische land eerder met belemmeringen kampte vanwege het nieuwe coronavirus. Topman Frans van Houten zegt dat er momenteel door de virusuitbraak extra veel vraag is naar bepaalde bepaalde diagnostische beeldvormingssystemen, patiëntmonitoren en ventilatoren.