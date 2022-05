Premium Het beste van De Telegraaf

Topcommissaris Martin van Pernis: ’Weg met regels die overheid en bedrijven verbieden met elkaar te praten’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Roel Dijkstra

Nieuwerkerk aan den IJssel - Martin van Pernis sloot donderdagmiddag voor de laatste keer de aandeelhoudersvergadering bij Aalberts, de laatste van drie beursgenoteerde bedrijven waar hij tot voor kort president-commissaris was. Eerder deze week hamerde hij voor het laatst af bij ASM International en vorige maand bij online betaal- en ticketbedrijf CM.com. In 2019 zat Van Pernis in het beruchte zwarte busje met bobo’s die premier Rutte op het Catshuis bezochten. „Daar was niks geheims aan.”