Stapje terug AEX op weg naar Fed-besluit

Even na vier uur stond de AEX 0,2% lager op 572,98 punten. De AMX was goed op dreef en klom 1,5% naar 824,61 punten.

De grote beursgraadmeters elders in Europa kleurden groen. De Duitse DAX en de Franse CAC-40 wonnen 0,5% respectievelijk 0,3%.

Afgezien van de vele kwartaalcijfers van Nederlandse en buitenlandse bedrijven, staat de handelsdag in het teken van het rentebesluit door de Fed. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken verlaagt de rente vanavond zo goed als zeker met 25 basispunten.

Volgens Corné van Zeijl, analist bij Actiam, werd de terughoudendheid bij beleggers in de hand gewerkt onder meer vanwege het recente meevallende Amerikaanse macronieuws. „De verwachtingen zijn daardoor getemperd dat de Federal Reserve vanavond de rente met 50 basispunten zal gaan verlagen.” Wall Street liet vanmiddag bij de start een positief beeld zien. Vooral Appe kon op flinke kopersinteresse rekenen na goed ontvangen resultaten.

Daarnaast wijst hij er op dat het sentiment op de aandelenmarkten enigszins gedrukt is vanwege het verloop van het cijferseizoen. „De winsten van bedrijven zijn goed, maar de vooruitzichten zijn overwegend somber.”

Kirst Plazier, vermogensbeheerder bij Fintessa, meent dat er nog geen reden is om hoogtevrees te krijgen. „Dit jaar zijn de koersen al flink opgelopen, maar in vergelijking met juli vorig jaar is de stijging van de AEX beperkt.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen verstevigde Vopak zijn koppositie met een plus van 4,1%. De sterke stijging van de winst bij het tankopslagbedrijf in het eerste halfjaar kreeg een opgewekte ontvangst. Verder liet Vopak weten zijn capaciteit in de VS en Australië te gaan uitbreiden.

Gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan kreeg Heineken er 0,1% bij.

Takeaway steeg 2,2%, na de publicatie van meevallende halfjaarcijfers. De beoogde fusiepartner Just Eat liet ook hoge groeicijfers zien.

Biotechnologiebedrijf Galapagos won 0,3%, na door de Zwitserse bank UBS op de kooplijst te zijn geplaatst.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield moest 3% afstaan, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers na sluiting van de Amsterdamse beurs. Unilever zat ook in de achterhoede met een terugval van 0,7%.

Informatieleverancier Wolters Kluwer zakte na een korte opleving 0,6% terug reactie op zijn halfjaarcijfers. Het handhaven van de prognose is volgens KBC een tegenvaller.

Bij de middelgrote fondsen stal Fugro de show met een koerssprong van bijna 20%. Eerder op de dag was de winst nog groterBeleggers reageerden opgelucht dat exclusief bijzondere lasten de bodemonderzoeker het resultaat in het eerste halfjaar wist te verbeteren en ook positief gestemd is over de de rest van 2019. De verminderde stress over de financiële positie wakkerde de kooplust eveneens flink aan. Volgens Plaizier kan overnamespeculatie ook een rol gaan spelen doordat mogelijk investeerder Hal dat al belangen heeft in de maritieme sector zijn ogen kan gaan richten op Fugro.

Air France KLM sprintte 7,3% vooruit doordat het kwartaalresultaat minder sterk gedaald is dan analisten vreesden. De meevallende bezettingsgraad gaf ook reden tot optimisme.

Grandvision werd 5,4% meer waard op €26,72. EssilorLuxottica neemt het 77%-belang van HAL in de optiekketen over voor €28 per aandeel. Het Frans-Italiaanse brillenreus komt later met een bod op de resterende aandelen.

Logistiek vastgoedbedrijf WDP zakte 3,6% op tegenvallende kwartaalcijfers.

Aperam poetste het verlies weg en kreeg er 1,7% bij. De zwakkere staalmarkt heeft de kwartaalwinst sterker gedrukt dan analisten voorzagen.

Smallcap Pharming steeg 1,9% tot net onder €1. Bij een definitieve doorbraak boven de grens van €1 ziet het er volgens technisch analist Nico Bakker goed uit voor de biofarmaceut.

