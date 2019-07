Voeding en vastgoed zetten rem op AEX

Rond kwart voor één stond de AEX 0,3% lager op 572,81 punten. De AMX was goed op dreef en klom 1,4% naar 824,2 punten.

De overige Europese beursgraadmeters kwamen nauwelijks van hun plek. De Duitse DAX en de Franse CAC-40 wonnen 0,2% respectievelijk 0,1%.

De indexfutures wezen op een 0,2% tot 0,4% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, geholpen door de meevallende kwartaalcijfers en prognose die Apple dinsdag nabeurs publiceerde.

Afgezien van de vele kwartaalcijfers van Nederlandse en buitenlandse bedrijven, staat de handelsdag in het teken van het rentebesluit door de Fed. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken verlaagt de rente vanavond waarschijnlijk met 25 basispunten, hoewel 50 basispunten niet uitgesloten is.

Krist Plaizier, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat het Fed-besluit voor een afwachtende houding bij beleggers zorgt. Hij wijst er op dat in de markt een kwartje naar benenden al is ingeprijsd, maar dat de aandacht vooral uitgaat naar de toelichting van Fed-baas Powell. „Het zal een teleurstelling zijn als Powell de deur naar een nieuwe renteverlaging in september niet gaat openzetten.”

Ondanks de goede gang van zaken op de aandelenmarkten in de voorbije weken is er nog geen reden voor hoogtevrees, stelt Plazier. „Voor dit jaar zijn de koersen al flink opgelopen, maar in vergelijkimg met juli vorig jaar is de stijging van de AEX beperkt. Daarnaast geven de overwegend meevallende bedrijfscijfers steun aan de beurzen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen verstevigde Vopak zijn koppositie met een plus van 3,8%. De sterke stijging van de winst bij het tankopslagbedrijf in het eerste halfjaar kreeg een opgewekte ontvangst. Verder liet Vopak weten zijn capaciteit in de VS en Australië te gaan uitbreiden.

Gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan kreeg Heineken er 1,1% bij.

Takeaway steeg 2%, na de publicatie van meevallende halfjaarcijfers. De beoogde fusiepartner Just Eat liet ook hoge groeicijfers zien.

Biotechnologiebedrijf Galapagos won 0,3%, na door de Zwitserse bank UBS op de kooplijst te zijn geplaatst.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield zakte 1,8%, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers na sluiting van de Amsterdamse beurs. Unilever zat ook in de achterhoede met een terugval van 1,3%.

Informatieleverancier Wolters Kluwer won 0,1% na een flink lager begin in reactie op zijn halfjaarcijfers. Het handhaven van de prognose is volgens KBC een tegenvaller.

Bij de middelgrote fondsen stal Fugro de show met een koerssprong van maar liefst 25%. Beleggers reageerden opgelucht dat exclusief bijzondere lasten de bodemonderzoeker het resultaat in het eerste halfjaar wist te verbeteren en ook positief gestemd is over de de rest van 2019. De verminderde stress over de financiële positie wakkerde de kooplust eveneens flink aan. Volgens Plaizier kan overnamespeculatie ook een rol gaan spelen doordat mogelijk investeerder Hal dat al belangen heeft in de maritieme sector zijn ogen kan gaan richten op Fugro.

Air France KLM sprintte 6,8% vooruit doordat het kwartaalresultaat minder sterk gedaald is dan analisten vreesden en de meevallende bezettingsgraad.

Grandvision werd 5,2% meer waard op €26,72. EssilorLuxottica neemt het 77%-belang van HAL in de optiekketen over voor €28 per aandeel. Het Frans-Italiaanse brillenreus komt later met een bod op de resterende aandelen.

Logistiek vastgoedbedrijf WDP zakte 1,7% op tegenvallende kwartaalcijfers.

Aperam verloor 0,4%. De zwakkere staalmarkt heeft de kwartaalwinst sterker gedrukt dan analisten voorzagen.

Smallcap Pharming steeg met 2,2% naar €1. Bij een definitieve doorbraak boven €1 ziet het er volgens technisch analist Nico Bakker goed uit voor de biofarmaceut.

