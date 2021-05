EU wil weer meedoen als topspeler: Nederland in race nieuwe chipfabriek

Eurocommissaris Breton (meest links in het blauw) laat zich een EUV-machine uitleggen. Ⓒ foto ASML ASML Holding 524.9 3.12 %

De Nederlandse industrie wil dat het kabinet snel zijn best gaat doen om Europese subsidies te claimen, die gebruikt kunnen worden om een nieuwe chipfabriek naar Nederland te halen. Met de bouw van zo’n fabriek zouden tientallen miljarden euro’s gemoeid zijn. „De noodzaak voor een chipfabriek in Europa wordt groter, die zien we het liefst in Nederland natuurlijk.”