’Wij zijn de tweede haringpartij van het land!’

De eerste is de Nationale Haringpartij, onlangs bij kasteel Haarzuilens in Utrecht.

De advocaat was één van de acht gastheren van de ruim 600 haringhappers in Drenthe, bij de grens met Overijssel. Onder de anderen waren verzekeraar Marco Smit, vastgoedman Herman van Triest en Arend Kat, sector-directeur van ABN Amro. ,,We hebben gezien dat steeds meer particulieren in coronatijd het internetbankieren hebben ontdekt. Verzoeken om persoonlijk contact krijgen we minder. Met het bedrijfsleven is die slag nog niet gemaakt.” Met die doelgroep heeft de bank ook meer te bespreken. ,,Neem de Havixhorst, die Chris Wijland en Fleur Holterman huren van Het Drentse Landschap. Hun horecabedrijf bestaat bij wijze van spreken uit een paar flessen en veel goodwill. Dan moet je elkaar spreken, voordat je bijvoorbeeld €400.000 uitleent.”

Chris Wijland (l.), Arend Kat (m.) en Marco Smit aan de haring. Ⓒ Foto De Telegraaf

De bankdirecteur merkt: ,,Je wil je klanten toch ook ontmoeten. Terwijl we vroeger minder hieraan besteedden, neemt dat nu weer toe.”

Ook Susan Horstra, directielid van Mediahuis Noord, zag als uitnodigende partij het belang in van de ontvangst van relaties, net haringvoorzitter Laurens Stigter , baas van autobedrijf Wensink, en Olaf ten Hoopen, baas van bedrijfsadviseur Moore MTV, die thuis zat door een corona-besmetting.

Het Zwolse burgemeesterspaar Peter en Geeke Snijders Ⓒ Foto De Telegraaf

,,Wij heeft de gemeente ook baat bij”, vond de Zwolse burgemeester Peter Snijders. ,,Hier ontmoeten we onder anderen de grote onderwijsinstellingen.” Zijn echtgenote Geeke Snijders zei: ,,Ik maak een plan van aanpak voor de Overijsselacademie, over het immaterieel erfgoed van de provincie: taal en cultuur.” Waaronder de inmiddels traditionele Noordelijke Haringparty!