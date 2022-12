Bij deze boerderij krijgt varken een eigen wc

In een groot restaurant in het Amsterdamse Westerpark zijn ruim zestig mensen bijeen. Achterin staat een podium met stoelen ervoor, met daarboven een groot scherm waarop dartelende kippen te zien zijn. Het zijn kippen op de Kipsterboerderij in Venray, waar het allemaal begon. De mensen die aanwezig zijn, zijn benieuwd naar het nieuws dat straks bekend wordt gemaakt.

Maar eerst wordt er teruggeblikt op de samenwerking tussen supermarktketen Lidl en Kipster, die vijf jaar geleden begon. Ondernemer Maurits Groen en pluimveehouder Ruud Zanders liepen met een idee rond. Ze wilden een diervriendelijke, circulaire boerderij beginnen. Zanders komt uit een boerenfamilie. Hij nam het pluimveebedrijf over van zijn ouders, maar toen het failliet ging wilde hij het anders doen: een boerderij beginnen die dier- en klimaatvriendelijk is en financieel rendement maakt. Waar de kippen konden scharrelen en spelen en ze gevoed worden met dat wat overblijft uit de supermarkt, oud brood bijvoorbeeld. Om zeker te zijn van afname gingen ze gesprekken aan met verschillende retailers. Discounter Lidl besloot uiteindelijk met ze in zee te gaan, en sinds 2017 liggen de eieren van Kipster er in de schappen. Van de ’waardeloze’ hanen worden gehaktballen, rookworst en kroketburgers gemaakt.

De samenwerking is een succes, zegt Lidl directeur Marcel Oosterwijk. Er is zelfs zoveel vraag naar de diervriendelijke eieren dat ze vaak uitverkocht zijn. De eerste aankondiging blijkt dan ook dat er een nieuwe Kipsterboerderij wordt gebouwd in Zeewolde, zodat Lidl 10 miljoen extra eieren per jaar kan verkopen.

Internationaal succes

Het succes beperkt zich niet alleen tot Nederland. Kipster kondigde vorig jaar aan internationaal te gaan. Het bouwde twee stallen in Amerika. Eind juni zijn dat er vier, vertelt eigenaar Ruud Zanders. „En volgend jaar breiden we uit naar Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Dus dat gaat heel goed.”

Wat is het succes van Kipster, en waarom is de consument bereid om te betalen voor die diervriendelijke eieren? Zanders: „Ik denk dat als je aan mensen vraagt of ze een ei willen van een dier dat een goed leven heeft gehad, of een ei van een dier waar je je vraagtekens bij hebt, dat iedereen voor de eerste optie kiest.”

Prijs speelt daarin ook een rol, zegt Zanders. Een doosje met zes witte Kipster-eieren kost €1,99. Dat is niet duurder dan een gemiddeld doosje scharreleieren (€2,50). „Door met de discounter samen te werken zijn de Kipster eieren beschikbaar voor de gemiddelde consument”, zegt Zanders. En dat is ook wat de super zelf graag wil. „Duurzaamheid moet niet iets voor de elite zijn, het moet geen onderscheid hoeven maken in de portemonnee.”

Varkens aan de beurt

Dan komt varkenshouder Kees Scheepens op het podium, met naast hem zijn opgezette lievelingsvarken Koen, en volgt de aankondiging dat Scheepens de eerste ’Pigsterboerderij’ gaat beginnen in het Brabantse Oirschot. Volgens Scheepens zijn varkens nodig om de voedselkringloop te sluiten. En omdat het varken alles eet, van bananenschillen tot bierborstel, wordt dat uiteindelijk op een efficiënte manier omgezet in vlees.

Scheepens heeft nu al een varkensboerderij, en gaat daar een proef-Pigsterboerderij naast bouwen. „Ze kunnen naar buiten om te wroeten en in de modder te spelen. In zijn proefboerderij komen geen luchtwassers of roostervloeren en wordt de stikstofuitstoot lager omdat ze hun eigen toilet hebben. Volgend jaar moet er een grotere boerderij staan, en het jaar daarop moeten de eerste Pigster-varkenshaasjes in de schappen liggen.