Shagfabriek Groningen sluit deuren, 185 banen weg

„De fabriek gaat dicht, het is straks over en uit. Die boodschap komt hard aan”, zegt Hank Oomkes van vakbond CNV. „Je moet je voorstellen, het bedrijf heeft net een reorganisatie achter de rug waarbij al zestig banen verloren zijn gegaan. Dat was al een pijnlijk verhaal, na zoveel eerdere reorganisaties. Maar vandaag worden we geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. Iederéén staat straks op straat.”

BAT verplaatst de Groningse productie naar Pécs in Hongarije en het Duitse Bayreuth. Zo moet de organisatie van de tabaksfabrikant efficiënter worden, aldus het bedrijf. „Het spreekt voor zich dat we onze mensen in Groningen tijdens de stappen in dit proces op de hoogte zullen houden van de stand van zaken”, stelt woordvoerder Cees Foet van BAT.

De Groningse shagfabriek staat op een steenworp afstand van het centrum van de stad Groningen, en is uitgegroeid tot een begrip. Het is de tweede Nederlandse tabaksfabriek in korte tijd waar de deuren op slot gaan. Philip Morris deed hetzelfde in Bergen op Zoom, maar is daar nu alweer terug: in de Brabantse plaats wordt een soort e-sigaretten gemaakt.